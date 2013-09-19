港报社评：「智优生活」便民兼顾保安--星岛日报9月19日

政府考虑把公共无綫相容认证（Wi-Fi）热点加倍，希望日后免费向每个市民提供数码身分。大展鸿图之外，不能忽略解决现时一些热点变盲点及数码身分难用的问题，求量更要重质。

商务及经济发展局发表最新一份《数码21资讯科技策略》文件，推动「智慧香港，智优生活」，其中与普罗市民最贴身的是公共Wi-Fi和数码身分。

业内人士预计，当电讯商不再提供无限上网，或者对超出「合理使用量」者进行更多规限，市民对公共Wi-Fi需求会大增，文件提出再增加超过一万个热点。

现时不少热点出现上网速度慢，难抢綫等问题。部分地方是人流量高，上网人多，设施不敷应用。但如较少人去的公园，同样上不到网，估计是器材欠缺检查维修。当局大增热点建设，需要确保这些热点能够持续有效运作。 至于每名市民享有数码身分，方便处理与政府相关事务，以及进行电子交易，政府先要解决保安和使用介面的问题。 现时市民进入银行网上交易平台，有银行会在电脑画面弹出提示，促请市民最好不要利用公共Wi-Fi办理交易。个中原因，就是担心交易过程输入的敏感资料可能遭第三者截取。 数码身分的使用范围，比电子交易更广泛，因此，政府推行起来，保安一定要做到十足。当局10年前开始为全港市民换上智能身分证，当时附送数码证书服务，由于保安设计严密，只有不足百分一人拥有，复杂的使用程序把绝大部分市民拒诸门外。 当局需要做到保安和易用兼得，数码身分才能够充分发挥其强大功能，否则就算人人有数码身分，也只会是门面数字而已。