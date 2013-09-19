港报财经评论：有秩序退市是好事--信报9月19日

有秩序退市是好事 /习广思

联储局议息结果公布前夕，市场虽然观望，但却没有一点紧张气氛。无论是9月退或年底前退，联储局退市一事已张扬近半年，应验了对冲基金经理David Tepper在5月的预言。5月贝南奇首次张扬退市，Tepper的意见是，退市会利好美股，理由1.联储局应该退市，否则股市会不断上涨，而如果真要退的话，最好是有实际动作真的退，股市才能有秩序稳定上升；2.美国经济在复苏初期，车市、楼市续好转；3.缩减买债，热钱会由债市转投股市。事隔5个月后再看这番话，竟然都应验。一方面，美股实在无惧退市，联储局揭盅结果前，道指、标普500回升至高位，6月及8月的两次调整，阻止美股上半年急升情况，应验了Tepper所讲，央行若不退市，股市会很疯狂。如果按照市场预期缩减买债100亿美元，是符合预期，属轻度收水；如果有意外，规模近200亿美元的话，股市将见短期震荡并调整。但是，决定退市是一个讯号，意味着政策转向，尘埃亦告落定。另一方面，退市随着经济好转，美国复苏温和，虽然就业情况未有明显改善，但缩减买债计划，却是对经济复苏信心的讯号。从这些角度来看，只要联储局进行有秩序退市，联储局接任人配合政策路向，美国退市对股市是一件好事。

当然，最大影响的还是资金流，Tepper所提及的资金弃债从股在周一讨论过。债息回升反映央行政策收紧忧虑，但退市不等于加息，央行一日未加息，资金仍未愿意完全放弃定息资产，因为低息环境持续，近期亚洲续见企业发高息债，亦解释了投资需求仍在，故要资金弃债从股还要慢慢等。然而，退市预期已造成初步资产转移。从各项资产来看，股强债弱，黄金失势。从环球性来看，美国欧洲强，日股整固，新兴市场转弱。新兴市场再细分，中国经济股市均回稳。金价亦有很大的反应，金价因地缘政治及避险因素，一度反弹至1400美元，昨日人人观望议息之际，金价试穿1300美元。金市对退市的敏感及焦虑持续未散。

欧美股市无惧色，倒是中港股市见争持，更大原因其实是中国内地A股放假两日，中资股早前急升后回软。恒指全日下跌63点，收报23,117点，大市成交额501亿港元，沽空比率9.1%。恒指成分股轮流支撑指数表现，内银金融、腾讯 、濠赌股回调，但汇控 靠稳，香港地产股及友邦 接力，均反映资金支撑大局，加上区内公司持续融资，后市不宜太淡，投机蜜月期尚有一段日子，资金继续在板块与主题间轮流炒，炒个股多于指数。

联储局收水力度左右美元 /苏子

德银亚太区首席经济师及研究部主管Michael Spencer预期，明年4月联储局将停止买债，并会在停止买债后一年内进入加息周期；至于美国基本利率可望于2015及2016年内分别上调1.25厘及3.25厘，即两年内合共加息4.5厘，而届时的10年期国债息率将会升至5厘水平。虽然仍未知悉联储局是否真的会在议息后宣布收水及收水规模，但从上述德银的预期来看，市场深信收水事在必行，问题只是联储局收水的力度如何。倘若联储局收水的力度真的十分进取，并令市场相信一如Michael Spencer所预期般，到明年4月已可以停止买债的话，相信美元将会在美息被正式调高前，早已被汇市炒家大幅炒高。

因此，今晨联储局若宣布收水的规模显着多于市场预期的100亿至150亿美元上限，令市场相信联储局未来的收水力度进取的话，预料美元将受到追捧而走高；反之，倘若收水规模在市场预期范围内，美元较大机会继续保持近日的偏弱势头，短期内不易出现明显的上升浪。今早日本入市后，如看见美汇指数已跌至8月的80.75低位以下，相信已反映了议息结果完全在市场预期之内，故投资者宜顺着美元已进一步转弱的势头入市建立短仓，买入主要非美元货币；反之，若美汇指数已见企稳在200天SMA阻力以上，便要小心市况有变，美元的走势暂不宜再看淡了。

瑞郎兑日圆于今年4月11日曾高见107.43水平，随后汇价主要在附近横行上落，此上落局面直至上周二才打破，成功创出107.51的今年新高，可惜破位后的瑞郎兑日圆却欠缺动力急升，翌日只是多升5点子，至107.56高位后便以十字星待变形态收市；随后瑞郎兑日圆回落至20天SMA附近便再呈上落市局面。如果今晨联储局的议息结果未能迫使今天瑞郎兑日圆再展升浪；反而更显着跌破20天SMA支持收市，预料汇价已见顶并有较大回落空间，短期内将下试200天SMA支持。