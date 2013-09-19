港报财经评论：长实虽出色，和黄走势佳--经济日报9月19日

长实虽出色，和黄走势佳 /林瑞芬

港股成交额昨总计只有501.8亿港元，恒指收报23,117，微跌0.27%。上证综指在周四及周五休市前微升0.29%至2,191收市。今早港股走势，将视乎美国联储局就退市意向而定。联储局的议息结果，相信没有惊喜，市场只关注是否减买债，但市场早有准备，纵减少买债影响亦有限。技术上，恒指守于23,000楼上，仍在找机会试冲高。大市昨表现仍偏闷静，抢眼股不多，长实 升3%算抢眼，主席李嘉诚亲派定心丸见效，里昂刊报告予买入长实，是否巧合？李嘉诚虽然大举投资欧洲，但不意味将会放弃香港和中国内地市场，并提醒投资者不要对李嘉诚投资策略大惊小怪。现在李嘉诚亲证不撤资，或可以暂时平息市场的无谓揣测。

诚哥勉励港人，若不急起直追，或落后于上海，似乎语重深长！上海自贸区的筹划正如火如荼，自贸区总面积为28.78平方公里，约为港岛面积的三分之一。自贸区方案涉及投资、贸易、金融、行政法制多项改革试点。如果上海落实人民币自由兑换，香港在人民币离岸结算方面的优势将受到严重冲击。中国内地传媒曾报道，上海自贸区是李克强总理上任后积极推动的，虽曾有多部门多次反对，最终李克强力排众议获批。由此可见，当中涉及保守派与改革派的角力，是成功还是失败就要用时间见证。小时常听见中国地大物博，中国或可容纳几个金融中心，中国内地城市与香港有竞争也是理所当然，从好的角度看有竞争先有进步，如果饼够大两者也可以共赢。若中港多协商发展，还可望共生。不过，现任港府弱势，加上，近年政治杂音及争拗特别多，或多或少阻碍港人拼搏追赶，长远有损香港竞争力！

补充番里昂唱好长实理据，看好最主要原因是长实旗下和黄 带来的贡献。和黄于2004年至2009年度，经常性收入为负数，但自2010年开始，逐步转正。数据统计显示，2009年度和黄的经常性现亏损，占长实税前盈利为负2%，但到2012年度，和黄之经常性收入呈正数而占长实之税前盈利提升至47%后；同期，物业发展收益占长实税前盈利之比重由高达67%降至34%，由此可见，长实整体盈利之推动器已不在地产发展收益上，更侧重在和黄贡献。事实上，熟知长实多年于地产市场的发展，有项目就发展，发展完就推售套现，目的在增强财务周转的能力，也增强长实的现金流能力。除非美国加息步伐快过预期，不然，未来长实现金流还见稳健。

楼市续火热，内房股谨慎 /余少文

国企指数继续在牛熊分界线整固，股民则在观望，但中国内地8月楼市炽热，若然楼价升幅超过领导人所能接受的，便要小心中国会有收紧房地产市场的动作，内房股是有暗涌。中国内地股市昨日沪微升深微跌，上证综合指数未能重上2,200点，国企指数则在牛熊分界线整固，全日跌62点或0.6%，收报10,588点，成交额降至近一个月来最少的不足100亿港元，只有44%主板H股逆市上升。而红筹指数跌29点或0.7%，收4,453点，成交额38亿港元，水泥、燃气股撑住指数。国家统计局昨早公布8月份70个大中城市房价，同比升8.3%，即使是环比也升0.8%，环比连升15个月，惟升幅仍未回到2月至4月上升1%或超过1%的幅度。如以城市升跌计算，8月楼价同比上升的城市69个，只有1个下跌，这现象已持续4个月；如以环比计算楼价升跌城市数目，则有66个城市录得升幅，是四个月最多，但未回到3月份68个城市上升、持平和下跌各1个城市的高峰期。

不过，楼价升幅出现地区分化情况在加剧，如北京、上海、广州、深圳等11个一线城市新建住宅价格同比升幅超过10%，其余都是单位数，而惊讶是温州楼价同比以及环比都下跌，最合乎楼价降温的中国要求。只是中国内地踏入9月不时出现地王，除了是地皮的地理因素外，也因为8月楼价上升所推动以及憧憬区内楼价仍有上升空间。此外，中国证监会或放松房企的再融资方案，也会令市场相信中国在房地产问题上开绿灯，加快推动楼市发展，因为房企融资后有充裕资金买地，有机会再密集地出现地王。即使是上半年，内房股在今年上半年亦积极吸纳土地储备，如保利置业 、碧桂园 、富力地产 、首创置业 、雅居乐 等截至6月底止土储较去年底增加10%以上。

担心新领导人上场后，一直未有推出房地产新政策，扩大房产税也只流于传言，似乎是中国希望透过楼市以及城镇化来推动经济增长，而采取只眼开只眼闭的做法，故不排除楼价仍有上升空间，尤其9月和10月是房地产市场的金九银十月份，中金公司跟踪的16个城市房地产成交量，9月首两周较8月同期便增长16%。