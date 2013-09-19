日本已公布经济指标--2013/9/19

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.9% r +0.9% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 8月 +0.4% +0.3% 9月26日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 7月 +0.7% +0.4% 9月26日 -0.4% y) 工业生产(m/m) 7月 +3.4% r -3.1% r 9月29日 -- 失业率 7月 3.8% 3.9% 9月30日-10月1日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,603 逆差10,240 10月20日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 7月 +0.1% -0.4% 9月30日-10月1日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。