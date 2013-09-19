路透基点：深圳控股自办五年期贷款规模可能增至5-6亿美元-RLPC

路透香港9月18日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，红筹股公司深圳控股有限公司正在筹办的五年期贷款案规模可能增至5-6亿美元左右。这笔贷款案最初考虑的规模为不超过4亿美元。

一如之前的报导，本案邀请银行以280个基点的综合收益参贷，前端费为95个基点。

这笔自行安排的贷款平均期限为4.75年，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260个基点。

借款人上次在银团贷款市场筹资是在2011年9月，签署了一笔3.4亿美元四年期贷款，利率为LIBOR加码295个基点。参贷银行包括中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、永亨银行及永隆银行。(完)