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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 09:37 BJT

韩国已公布经济指标--2013/9/19

经济指标                  时间     最新数据          前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                   据            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第二季        +1.1%  r             +0.8%  @-r              --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       8月        +1.3%                +1.4%              9月30日        --
                                                                                            
 工业生产(m/m)                  7月        -0.1%  @-p           +0.6%  @-r         9月29日        --
 失业率                         8月         3.1%  @              3.2%  @                --        --
 贸易收支(亿美元)               8月     顺差48.5  r          顺差25.4  r           10月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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