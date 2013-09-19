韩国已公布经济指标--2013/9/19

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +1.1% r +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +1.3% +1.4% 9月30日 -- 工业生产(m/m) 7月 -0.1% @-p +0.6% @-r 9月29日 -- 失业率 8月 3.1% @ 3.2% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 8月 顺差48.5 r 顺差25.4 r 10月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。