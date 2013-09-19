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债券 | 2013年 9月 19日 星期四 09:58 BJT

更新版-全球金融：美联储维持刺激政策不变或缓和市场波动--巴西财长曼特加

(新增细节)

路透巴西利亚9月18日 - 批评起美国货币政策最直言不讳的巴西财长曼特加在周三却欢迎美联储维持刺激政策不变的决定，称此举可能预示着市场震荡得以缓解。

曼特加称，逐步撤出刺激政策或能提振巴西经济。此前他将富国通过使本币贬值以促进出口的作法冠以“货币战”的称呼而闻名。

“市场动荡可能缓解，这将有助于改善企业景气，”曼特加称。他先前曾指责，是美国联邦储备理事会(美联储/FED)“令人困惑”的政策指引导致了近期的市场波动。

美联储周三意外维持刺激政策不变，因担心借贷成本上升可能损害经济复苏。此决议扶助拉美货币、股市和债券迅速攀升。

巴西雷亚尔兑美元 跳涨近3%收报2.1935，为6月底以来最高。

“美联储暗示会软着陆...会以更加和缓的方式缩减(刺激政策)，”曼特加称。

他指出，雷亚尔略微走强可望激励国内经济活动，缓和通胀压力并收窄不断扩大的外部赤字。(完)

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