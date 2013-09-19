更新版-全球金融：美联储维持刺激政策不变或缓和市场波动--巴西财长曼特加

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透巴西利亚9月18日 - 批评起美国货币政策最直言不讳的巴西财长曼特加在周三却欢迎美联储维持刺激政策不变的决定，称此举可能预示着市场震荡得以缓解。
曼特加称，逐步撤出刺激政策或能提振巴西经济。此前他将富国通过使本币贬值以促进出口的作法冠以“货币战”的称呼而闻名。
“市场动荡可能缓解，这将有助于改善企业景气，”曼特加称。他先前曾指责，是美国联邦储备理事会(美联储/FED)“令人困惑”的政策指引导致了近期的市场波动。
美联储周三意外维持刺激政策不变，因担心借贷成本上升可能损害经济复苏。此决议扶助拉美货币、股市和债券迅速攀升。
巴西雷亚尔兑美元 跳涨近3%收报2.1935，为6月底以来最高。
“美联储暗示会软着陆...会以更加和缓的方式缩减(刺激政策)，”曼特加称。
他指出，雷亚尔略微走强可望激励国内经济活动，缓和通胀压力并收窄不断扩大的外部赤字。(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03