《美国金融分析》美联储意外维持购债规模不变，令投资者困惑

“接下来我们该怎么办呢，”她问道。“到酒吧去要一杯杜松子酒，多花些时间慢慢考虑，这次会议上似乎是把火炬往后传了，那么FOMC的新立场会宽松到什么程度呢？”

DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach说，美联储只能怪自己过早暗示将撤回刺激措施，导致利率令人不安地走高。

“美联储在6月把自己的话又圆了一下，试图消除这一错误。经济数据也不支持美国经济能够自行成长的论断，”他并表示，一旦美联储开始缩减购债规模，想回头可就难了。

**财政闹剧**

说句公道话，有人指出，国会在今年稍早削减政府支出和增税的做法损害了经济，让美联储的日子更加不好过。

现在，如果国会在未来几周不能就新预算和提高举债上限问题达成一致，政府就面临关门的可能。这样的前景正在引出新的忧虑。

贝南克在周三决议公布后的记者会上表示，如果不能提高举债上限或避免政府关门，“或将对金融市场和经济产生非常严重的后果，美联储的政策是竭尽所能保持经济在正轨运行。”

“我认为美联储非常担心可能出现政治僵局，如果现在缩减刺激政策，可能几周后就得收回成命。”Commonwealth Financial投资长Brad McMillan认为。

让投资者纠结的是，现在是应该高兴还是担忧。

一方面，“人们会说，‘嘿，太好了，美联储又回来了，他们还是支持我们的，’”McMillan说。但“从实体经济的角度来说，(这一决策)所表明的意思是，美联储对经济的担忧比一般认为的更加严重。”(完)