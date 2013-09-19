EIA库存周报：美国上周原油库存降至2012年3月以来最低，且降幅超预期

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透纽约9月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降437万桶，至3.56亿桶，为2012年3月以来最低。
这一降幅远高于路透调查分析师预计的减少140万桶，而且高于美国石油协会(API)公布的减少25.2万桶。
这是6月28日原油库存水平整体呈下降趋势开启以来的最大降幅。6月底时原油库存下降逾1,000万桶。
数据公布后，美国原油期货扩大涨势，升逾1美元。
Again Capital LCC合伙人John Kilduff称，“该报告对于油价构成重大支撑。”
库欣原油库存减少86.1万桶，至3,330万桶，为连续第11周下降。
美国墨西哥湾沿岸原油库存减少323万桶，这里是美国的主要炼油地区。
上周汽油库存减少160万桶，至2.16亿桶，预计为增加30万桶。馏分油库存下降110万桶，至1.31亿桶，预计为增加80万桶。(完)
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