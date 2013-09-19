EIA库存周报：美国上周原油库存降至2012年3月以来最低，且降幅超预期

路透纽约9月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降437万桶，至3.56亿桶，为2012年3月以来最低。

这一降幅远高于路透调查分析师预计的减少140万桶，而且高于美国石油协会(API)公布的减少25.2万桶。

这是6月28日原油库存水平整体呈下降趋势开启以来的最大降幅。6月底时原油库存下降逾1,000万桶。

数据公布后，美国原油期货扩大涨势，升逾1美元。

Again Capital LCC合伙人John Kilduff称，“该报告对于油价构成重大支撑。”

库欣原油库存减少86.1万桶，至3,330万桶，为连续第11周下降。

美国墨西哥湾沿岸原油库存减少323万桶，这里是美国的主要炼油地区。