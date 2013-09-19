香港个股：与中石油有业务关系的惠生工程称公司帐簿被取走调查

路透香港9月19日 - 被卷入中石油 风波的惠生工程技术服务有限公司 周四公告称，有关机关已取走公司帐簿及记录,并冻结集团若干银行账户，以进行调查。公司并不知悉调查的性质。

惠生今早在联交发布上述公告,并表示，目前仍无法联系其控股股东兼公司主席华邦嵩。同时，其附属公司惠生工程（中国）的财务部经理及集团一名员工赵宏彬也在接受调查。

曾任中石油 董事长的国资委主任蒋洁敏因涉嫌严重违纪被中国有关当局调查，作为中石油合同公司的惠生工程也卷入风波，股票自9月2日起停牌迄今，自8月底中石油案爆发后大跌了约30%。

惠生昨日晚间亦告其首席财务官兼执行董事陈文峰自9月18日起辞职，辞职原因为“其意愿追求其他业务机会”，与董事会并无不同意见。

公司在今早的公告中指出，仍继续与有关机关沟通，但目前尚未能掌握调查所需时间、性质及结果，董事会现阶段也未能对调查对公司营运财务报表的影响作出评估。

惠生稍早表示，今年上半年从中石油及其附属公司的合同中所录得的收益只占总收益的5.6%；目前公司与中石油仍有四项未完工合同，合同额总计约2.04亿元人民币。（完）

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