日本金融：日本央行日债持仓量升至150万亿日圆，超过民间银行总和

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透东京9月19日 - 日本央行周四发布的数据显示，日本央行的日本公债持仓量已经升至创纪录的150万亿(兆)日圆(1.53万亿美元)，超过了民间银行日债持仓量的总和。
按照旨在克服通缩的两年资产购买计划，日本央行自4月以来一直大量购入日债，将其过去一年的日债持仓量推升55.5万亿(兆)日圆或59%。
截止6月底，日本央行持有日债市场总量的15.4%，而民间银行日债持仓量较去年同期减少14.2万亿日圆至137万亿日圆，占日债发行总量的14.2%。
日本央行已承诺将在两年内将长期债券持仓量翻倍，每月购入约7万亿日圆的日债。
日本央行数据发布前，美国联邦储备理事会(美联储/FED)刚宣布将维持购债规模不变，令市场感到意外。市场原本预计美联储将于本周开始缩减购债。(完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。