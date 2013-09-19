日本金融：日本央行日债持仓量升至150万亿日圆，超过民间银行总和

路透东京9月19日 - 日本央行周四发布的数据显示，日本央行的日本公债持仓量已经升至创纪录的150万亿(兆)日圆(1.53万亿美元)，超过了民间银行日债持仓量的总和。

按照旨在克服通缩的两年资产购买计划，日本央行自4月以来一直大量购入日债，将其过去一年的日债持仓量推升55.5万亿(兆)日圆或59%。

截止6月底，日本央行持有日债市场总量的15.4%，而民间银行日债持仓量较去年同期减少14.2万亿日圆至137万亿日圆，占日债发行总量的14.2%。

日本央行已承诺将在两年内将长期债券持仓量翻倍，每月购入约7万亿日圆的日债。