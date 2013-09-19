美国经济：美联储称，政府财政难题是维持刺激措施不变一大原因

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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在撙节措施的帮助下，今年美国联邦赤字已经大幅减少。
但是美国政府正快速逼近批准政府新支出计划的月底最后期限。一旦错过这个期限，联邦政府将基本关闭，造成数十亿美元的经济损失。
更令人担心的是，如果国会不授权增加借款来支付国家的账单，那么政府将在10月中旬之后很快耗尽资金并陷入债务违约。
这可能会推高家庭和企业的借款成本，并重挫股市，从而影响到美国经济。
贝南克表示，决定暂不缩减购债，在一定程度上是因为“即将来临的财政争论”存在不确定性。
他称，如果政府关闭或无法提高债务上限，则可能“对金融市场和经济造成非常严重的后果”，美联储尤其在抵御债务上限问题的冲击上承受着巨大压力。
一些分析师称，对于财政政策的担忧可能导致美联储至少在12月前都不会缩减购债计划。美联储下次会议将在10月29-30日召开，届时美国政府可能仍陷于预算政策的僵局。
国会的共和党人想把提高举债上限与缩减政府的规模挂钩。而白宫表示，不会就16.7万亿(兆)美元的债务上限进行磋商。
道明证券驻纽约利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“未来一个月，我们可能会看到美国政府出现更多而不是更少政治功能失调的状况，这或将排除美联储在10月会议上开始缩减购债的可能性。”(完) (编译 隋芬/朱晓军；审校 王翔琼/张明钧)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03