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债券 | 2013年 9月 19日 星期四 11:05 BJT

美国经济：美联储称，政府财政难题是维持刺激措施不变一大原因

在撙节措施的帮助下，今年美国联邦赤字已经大幅减少。

但是美国政府正快速逼近批准政府新支出计划的月底最后期限。一旦错过这个期限，联邦政府将基本关闭，造成数十亿美元的经济损失。

更令人担心的是，如果国会不授权增加借款来支付国家的账单，那么政府将在10月中旬之后很快耗尽资金并陷入债务违约。

这可能会推高家庭和企业的借款成本，并重挫股市，从而影响到美国经济。

贝南克表示，决定暂不缩减购债，在一定程度上是因为“即将来临的财政争论”存在不确定性。

他称，如果政府关闭或无法提高债务上限，则可能“对金融市场和经济造成非常严重的后果”，美联储尤其在抵御债务上限问题的冲击上承受着巨大压力。

一些分析师称，对于财政政策的担忧可能导致美联储至少在12月前都不会缩减购债计划。美联储下次会议将在10月29-30日召开，届时美国政府可能仍陷于预算政策的僵局。

国会的共和党人想把提高举债上限与缩减政府的规模挂钩。而白宫表示，不会就16.7万亿(兆)美元的债务上限进行磋商。

道明证券驻纽约利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“未来一个月，我们可能会看到美国政府出现更多而不是更少政治功能失调的状况，这或将排除美联储在10月会议上开始缩减购债的可能性。”(完) (编译 隋芬/朱晓军；审校 王翔琼/张明钧)

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