《全球重要经济事件一览表》--9月19日-9月26日

路透9月19日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

9月19日(四)

美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托将在该行的2013年关于房地产、人力资本和不平等问题的政策峰会上讲话。

日本钏路--日本央行审议委员木内登英发表讲话，随后召开新闻发布会。

苏黎世--瑞士央行货币政策评估。

奥斯陆--挪威央行执行委员会举行议息会议。

东京--日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发表讲话(0635)。

9月20日(五)

英国剑桥--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在第四届现代宏观经济政策制定会议上发言。

纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在曼哈顿政策研究所的影子公开市场委员会(Shadow Open Market Committe)会议上讲话。

纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在纽约大学斯特恩商学院大会讲话，会议主题为从期权价格推导和理解风险中性概率密度(1745)。

纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)午餐会上讲话，主题为“美国经济和货币政策”(1655)。

美国纽黑文--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在耶鲁法学院主办的全球金融服务挑战的会议上发言，主题为“宏观审慎监管”(1640)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本共同社主办的研讨会上发言(0230)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和副总裁Cecilia Skingsley出席瑞典议会金融委员会的货币政策公开听证会。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在芬兰议会就欧元区经济讲话(0800)。

9月23日(一)

纽约--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在布罗恩创意领袖峰会(Blouin Creative Leadership Summit)上讲话(1320)。

伦敦--堪萨斯城联邦储备银行副总裁兼经济学家George Kahn对商业经济学家协会讲话(1700)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济与货币事务委员会作证词陈述(1300)。

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在KOF瑞士经济学会讲话。

9月24日(二)

渥太华--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表讲话(1630)。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就货币政策的未来发表演讲(0830)。

9月25日(三)

伦敦--英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman在欧洲货币杂志主办的2013年英镑会议上讲话。

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在德国商业银行资本市场会议上讲话(1200)。

9月26日(四)

美国霍顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在霍顿扶轮社发表讲话(1600)。

法兰克福--印度央行总裁拉詹在法兰克福歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发给他的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧亦将参加小组讨论(1000)。

纽约--欧洲央行执委科尔对纽约大学货币市场从业人员协会(NYU Money Marketeers)发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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