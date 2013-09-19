《新兴市场重要经济事件预告》--9月19日-9月26日

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9月19日(四)

伊斯坦布尔--伊斯坦布尔金融峰会(最后一日)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在美国商会会议上就全球经济和IMF的职责发表演讲。

新德里--印度财政部长齐丹巴南在一次关于G20的会议上发言(0400)。

迪拜--加纳央行副总裁Millison Narh在一场金融会议上发表讲话(0530)。

曼谷--泰国央行举行为期两天的研讨会(至9月20日)，央行总裁张旭州将致开幕词。

拉各斯--尼日利亚银行业和资本市场会议。尼日利亚央行总裁Sanusi Lamido Sanusi和尼日利亚债务管理局局长Abraham Nwankwo将在会议上发言。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。

9月20日(五)

孟买--印度央行总裁拉詹宣布货币政策声明(0530)。

9月23日(一)

莫斯科--路透俄罗斯投资峰会(Reuters Russia Investment Summit)(至9月26日)。俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)和财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)将出席峰会。

巴西利亚--巴西央行总裁Alexandre Tombini将对外国记者和分析师讲话(1500)。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

9月24日(二)

纽约--IMF总裁拉加德出席克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)的开幕全体会议，主题是“为影响而动员”。

9月25日(三)

暂无重要经济事件公布。

9月26日(四)

法兰克福--印度央行总裁拉詹在歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧也将出席小组讨论(1000)。

台北--台湾央行召开利率会议(0900)。

东京--亚洲开发银行启动最新亚洲债市监测，将涵盖东亚债市动态以及市场预测和展望。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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