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债券 | 2013年 9月 19日 星期四 10:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月19日-9月26日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
        
 日期   时间   国家     规模           发行细节
 9/19          法国                    标售国库券(BTAN)
 9/19          日本                    三个月期贴现国库券
 9/19          西班牙                  公债标售
 9/19          英国                    标售2018年到期公债
 9/20          日本                    两个月期贴现国库券标售
 9/23   1350   法国                    标售国库券(BTF)
 9/23          德国     30亿欧元       标售贴现公债
 9/24          美国                    两年期公债
 9/24          西班牙                  标售六个月和12个月期国
                                       库券
 9/25          美国                    五年期公债  
 9/25          意大利                  标售零息/BTPEI债券
 9/25          日本                    提高流动性的标售
 9/26          美国                    七年期公债
 9/26          日本                    三个月期贴现国库券
 9/26          意大利                  标售国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
          
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 张若琪 审校)

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