美股业绩：甲骨文第一季获利高于预期，但对第二季财测谨慎

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“对11月前景的暗淡展望将让那些指望甲骨文前景会更好的投资者失望，”FBR分析师Daniel Ives称。“该公司未来把业务向云技术过度时，会面对成长挑战，其财测也反映出这一势头。”
甲骨文称，在8月31日止第一季新软件销售和基于互联网的软件订购额增长4%至17亿美元，符合公司自身的预估。Ives称，分析师此前平均预期约为16.3亿美元。
该公司原先预期，第一季新软件销售和网络软件订购额持平或增长最多8%。投资者对新软件销售情况十分关注，因为它能带来利润率较高的长期维护合约，是评估未来获利情况的一个重要指标。
甲骨文表示，第一季整体营收增长2%至83.7亿美元，略低于汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计的84.79亿。
该季净利增至21.9亿美元，合每股盈余(EPS)为0.47美元；上年同期分别为20.3亿和0.41美元。经调整的EPS为0.59美元。
分析师此前预期第一季经调整后的EPS为0.56美元，低于两个月前平均预期的0.58美元。
硬件系统产品的营收下滑14%至6.69亿美元。
甲骨文原本预期，第一季硬件产品营收介于减少6%至增加2%之间。(完) (编译 于春红/徐文焰；审校 隋芬/王冠中)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。