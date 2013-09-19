版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 10:32 BJT

重发-日本股市：日经指数触及八周高点，大宗商品类股领涨

(重发以删除内文第四段赘字)

路透东京9月19日 - 日股日经指数周四早盘升至八周高点，大宗商品类股领涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持购债计划不变的决定令市场感到意外。

日经指数 早盘中段升1.2%至14,675.41点，此前一度触及7月底以来的高点14,686.20。

在市场对美联储意图猜测数月后，美联储不进行缩减的决定引发了风险资产上涨。美联储的宽松货币政策近年来一直支撑着风险资产。

美国维持刺激措施被视为支撑全球大宗商品需求，推动大宗商品类股上涨。

“全球股市、外汇和大宗商品交易商都在缩减仓位，”三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘表示，并称若新兴市场也同样表现强劲，日经指数可能近期测试7月高点14,953.29点。

由于美元跌至三周低点，出口类股表现较弱。

东证股价指数 上涨0.9%至1,203.60点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐