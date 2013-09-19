重发-日本股市：日经指数触及八周高点，大宗商品类股领涨

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透东京9月19日 - 日股日经指数周四早盘升至八周高点，大宗商品类股领涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持购债计划不变的决定令市场感到意外。
日经指数 早盘中段升1.2%至14,675.41点，此前一度触及7月底以来的高点14,686.20。
在市场对美联储意图猜测数月后，美联储不进行缩减的决定引发了风险资产上涨。美联储的宽松货币政策近年来一直支撑着风险资产。
美国维持刺激措施被视为支撑全球大宗商品需求，推动大宗商品类股上涨。
“全球股市、外汇和大宗商品交易商都在缩减仓位，”三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘表示，并称若新兴市场也同样表现强劲，日经指数可能近期测试7月高点14,953.29点。
由于美元跌至三周低点，出口类股表现较弱。
东证股价指数 上涨0.9%至1,203.60点。(完)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。