香港金融：金管局称未见资金净流出港元，汇率和利率保持稳定

路透香港9月19日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，留意到美国联储局维持现行货币政策的决定，料市场持续波动，而香港未见资金净流出港元，汇率和利率大致保持稳定。

发言人称，留意到美国联储局维持现行货币政策的决定，这反映美国经济复苏的动力仍然有待观察，联储局对2013-14年的经济增长展望亦有所下调。未来一段时间市场仍然会随着美国经济和劳工市场数据变化而对退市时间表作出不同的预期和反应。因此，市场波动的情况可能会持续一段时间。

市场对联储局退市的预期早前触发资金流出个别新兴市场，导致当地汇率、利率和金融市场大幅波动。

不过发言人称，“香港经济基调相对良好，到目前为止，金管局未见资金净流出港元，港元汇率和利率亦大致保持稳定。”

“我们难以预测资金日后的流向，在这大环境下，银行、企业和个人都应小心管理流动性和利率风险，避免过度借贷。”发言人并称。

本地时间10:17，港元兑美元 报7.7537/39，贴近于强方兑换保证水平。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍早表示，将暂时继续以每月850亿美元的速度购买债券，并表示担心最近数月的借款成本急升可能阻碍经济增长。 （完）