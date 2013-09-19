日本经济：面临的海外风险上升--央行审议委员

路透日本钏路9月19日 - 日本央行审议委员木内登英周四表示：

* 日本经济料继续温和复苏

* 经济面对的风险略微偏向于下档

* 海外经济体的不确定性上升

* 不确定发达国家主要是美国，能否填补新兴国家经济成长放缓所造成的影响

* 对美联储政策揣测拉低了一些新兴国家的货币和股市，给其经济造成压力

* 日本央行为达到2%的通胀率目标所设两年的时间框架太短

* 日本的出口环境可能不会改善太多，因海外存在不确定性

* 如果大规模的刺激政策持续或者增强，日本央行宽松政策可能弊大于利

* 股市上涨以及日圆扭转涨势所带给日本经济的正面影响在消退

* 日本的物价在一定时期内可能面临下跌压力

* 美联储的政策工具也许可以作为日本央行未来政策指引的参考

* 日本央行未来可能需要资产购买和零利率政策的适当配合