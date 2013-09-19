澳新汇市：新西兰元劲扬受美联储消息和GDP数据激励，澳元亦上涨

美联储意外宣布维持大规模刺激措施，称美国经济仍不够强劲。此后，澳新货币均大幅上涨。市场原本预期美联储将开始缩减850亿美元的月度购债计划。

数据显示，新西兰第二季国内经济稳步增长，尽管严重干旱天气对经济有所拖累 。新西兰元因此获得额外提振。

新西兰元本月迄今已上涨7.4%，受助于风险偏好改善、增长前景强劲以及央行表露升息意向。

“我们认为，美联储决议公布后新西兰元出现的涨势有望持续到今年年底。这是实实在在的走势，也是受基本面推动的走势，”新西兰银行的外汇策略分析师Mike Jones称。

新西兰元最新报0.8404美元，支撑位在0.8330美元附近，而0.8400/10美元处有卖盘。

新西兰前景改善也是新西兰元兑澳元表现抢眼的关键原因之一，澳元兑新西兰元 跌至一个月低点1.1314新西兰元。

澳元前景稍微受限，因澳洲央行(RBA)仍希望澳元贬值以便支撑经济发展，若汇率继续上升，央行因此可能再次降息。

“澳元波动较大，如果中国经济持续好转，我认为澳元将在年底前轻松回归平价水平，”Arab Bank Australia的交易员David Scutt表示。

图形显示，澳元若明确突破4-8月跌势的38.2%回档位0.9511美元，将形成看多走势，并为升向50%回档位0.9715美元铺平道路。

澳元兑欧元、日圆和加元亦盘旋在数月高点附近。(完)

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