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货币新闻 | 2013年 9月 19日 星期四 16:12 BJT

重发-表格：LME金属库存最新变化--9月19日

(重发以跟上红条)
    路透9月19日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

   品种         最新库存          变动
    铜           568,575        -3,375
    锡            13,820          -100
    铅           244,100        -1,000
    锌           981,475          +475
    铝         5,428,200       +40,550
    镍           218,364           -84
  铝合金          63,300           -60
  NASAAC         110,420           -80
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
        
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据         库存分布                品种       库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>             铅      MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>             锡      MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合金      MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>          NASAA      MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 杜明霞；审校 张若琪)

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