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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 10:58 BJT

香港新股：辉山乳业IPO以招股价区间上限定价，筹13亿美元--消息

路透香港9月19日 - 一名熟悉交易的消息人士周四称，中国辉山乳业 香港首次公开发行（IPO）确定以招股价区间上限每股2.67港元定价，集资13亿美元。

辉山乳业原来的招股价区间为每股2.28-2.67港元，发行37.9亿股股份。

辉山乳业为中国第二大的乳业公司，产品包括液态奶与奶粉。虽然中国的乳品行业曾多次受到食品安全的丑闻影响，但投资者相信辉山乳业拥有本身控制的牧场、乳品加工生产线和产品开发，使其对产品质素有更好的监控。

德银 、汇丰 、高盛 以及瑞银 为辉山进行承销事宜。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 屈桂娟)

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