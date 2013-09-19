香港新股：辉山乳业IPO以招股价区间上限定价，筹13亿美元--消息

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透香港9月19日 - 一名熟悉交易的消息人士周四称，中国辉山乳业 香港首次公开发行（IPO）确定以招股价区间上限每股2.67港元定价，集资13亿美元。
辉山乳业原来的招股价区间为每股2.28-2.67港元，发行37.9亿股股份。
辉山乳业为中国第二大的乳业公司，产品包括液态奶与奶粉。虽然中国的乳品行业曾多次受到食品安全的丑闻影响，但投资者相信辉山乳业拥有本身控制的牧场、乳品加工生产线和产品开发，使其对产品质素有更好的监控。
德银 、汇丰 、高盛 以及瑞银 为辉山进行承销事宜。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。