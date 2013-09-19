欧洲经济：意大利考虑将实现结构性平衡预算的时间延至2014年--消息

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透罗马9月18日 - 政府消息人士周三表示，意大利今年恐怕难以把赤字压低到欧盟规定的上限之下。
一位消息人士说，该国今年赤字与产出之比目前可望到3.1%，但政府决意设法确保其不要超过欧盟的3%上限。
这名要求匿名的人士还称，经济部正考虑把达成结构性平衡预算目标的时程延后至2014年，较原先设定要在今年达成迟一年。
意大利遭遇60年来最长衰退期已打压其公共财政，2013年2.9%的赤字目标看来是无法实现了，特别是因总理莱塔的政府因内斗而几陷瘫痪。
延后达成结构性平衡预算中期目标，应不致让意大利在面对欧洲当局时出现麻烦，因只要尊重赤字相当于国内生产总值(GDP)3%的名义目标，欧盟都会允许会员国稍延后达标。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03