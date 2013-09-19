版本:
中国
债券 | 2013年 9月 19日 星期四 11:15 BJT

欧洲经济：意大利考虑将实现结构性平衡预算的时间延至2014年--消息

路透罗马9月18日 - 政府消息人士周三表示，意大利今年恐怕难以把赤字压低到欧盟规定的上限之下。

一位消息人士说，该国今年赤字与产出之比目前可望到3.1%，但政府决意设法确保其不要超过欧盟的3%上限。

这名要求匿名的人士还称，经济部正考虑把达成结构性平衡预算目标的时程延后至2014年，较原先设定要在今年达成迟一年。

意大利遭遇60年来最长衰退期已打压其公共财政，2013年2.9%的赤字目标看来是无法实现了，特别是因总理莱塔的政府因内斗而几陷瘫痪。

延后达成结构性平衡预算中期目标，应不致让意大利在面对欧洲当局时出现麻烦，因只要尊重赤字相当于国内生产总值(GDP)3%的名义目标，欧盟都会允许会员国稍延后达标。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐