财经洞察：金融机构外汇占款已成分析流动性指标的“鸡肋”

作者 毕晓雯

路透香港9月19日 - 中国金融机构全口径外汇占款一直是投资者分析银行间市场流动性的“定盘星”，然由于越多越多的企业参与到日益丰富的外汇衍生品交易中，这一数据在现行会计准则下，已失去了分析的意义。

以8月的金融机构新增外汇占款来看，仅新增273亿元，远逊于市场预期的500-1,000亿元，让对这一数据持续跟踪、花费不少精力的分析师们大跌眼镜。尝试分析预期与落差产生的原因，不难发现规模日益扩大的衍生品交易，正成为这一流动性分析指标最不确定的影响因素。

银行结售汇综合头寸管理目前实施的会计准则是权责发生制，这意味着远期外汇结售汇的交易量，不会对银行间市场当期的流动性产生影响，但会对未来的流动性产生影响。

随着越来越多的企业加入衍生品交易的行列，交易量正不断上升，这对当期流动性的影响就越发明显。

如8月份，外贸形势明显好转，人民币在亚洲货币中一枝独秀，远期交易的结汇量肯定很大。但它不会增加金融机构外汇占款（仅在远期履约时体现为金融机构外汇占款增加）。

同时，过去几个月的远期结售汇合约陆续到期，又会影响当期的流动性。如果没有详尽的期限、成交的数据披露，想分析清楚全口径外汇占款简直比登天还难。

现实的例子就摆在眼前，今年5月，为打击跨境贸易中的套利、抑制银行过渡发放外汇贷款，外管局出台了20号文，将银行结售汇合头寸下限与外汇存、贷款比率挂钩，并规定了贷存比。

当时大量机构分析报告指出，商业银行特别是外资银行需立即从外汇即期市场购汇，并预计这将对即期市场产生严重影响。文件发布当日，反应敏感的离岸市场人民币曾跌逾400个点子。

但随后外管局披露，银行达到监管指标的手段不仅包括在即期买入，还包括增持远期结售汇的头寸来满足结售汇合头寸下限要求。因此，20号文对银行的本外币现金头存影响较小。

据外管局披露，截止6月底，全部银行的综合头寸较5月5日政策出台头增加了225亿美元。不考虑期限因素，假设这225亿美元都是到8月份履约，则减少当期的人民币流动性就高达约1,300亿元。

**衍生品添干扰，“外汇占款”难解读**

以上仅分析了远期合约对即期流动性的影响，而目前的衍生品还包括掉期、期权等，这些产品按目前的权则发生制，都统计在银行的综合头寸里，随着它们的成交量日增，对金融机构全口径外汇占款的影响则更甚。

特别是人民币外汇掉期交易，因其可以利用本币与外币间的利差，实现无风险套利，这两年投入其间的客户交易盘越来越多。

外汇交易中心的数据就显示，7月份，人民币外汇衍生品共成交3,082.4亿美元，同比增长30.6%。其中，外汇掉期市场交易量持续增长，共成交3,058.9亿美元，同比增长31.1%，占汇率衍生品市场的99.2%；外汇远期成交14.5亿美元，同比下降39.7%；外汇期权交易量继续平稳增长，共成交6.9亿美元，同比增长1.2倍。