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债券 | 2013年 9月 19日 星期四 11:53 BJT

更新版-欧洲经济：欧盟和IMF警告塞浦路斯要恢复成长仍存重大风险

(新增细节)

路透布鲁塞尔9月18日 - 塞浦路斯的国际贷款方周三称，塞浦路斯整顿银行业和推动结构性改革已有进展，但经济要恢复成长仍存在重大风险。

欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)在对塞浦路斯纾困计划的首次检讨评估，对该国目前为止采取的措施表达了审慎乐观，但同时表明后续还有非常艰困的路要走。

“短期经济前景仍然艰难，还有相当多变数。”这国际贷款三巨头的报告称。

三大国际贷款方表示，欣见塞浦路斯已采取实施资本管制等必要的果断措施来稳定金融业，但还需进一步努力以恢复经济稳定。

过去四年塞浦路斯失业率跳增两倍，达到逾17%，未来一年可能还会继续上升。报告称，该国经济仍直线下坠，预估2013/14年产出总计萎缩13%，要到2015年才会微幅复苏。

那些问题加上国家资产民营化的收入欠佳，且银行体系信心缺乏，意味塞浦路斯还得经历一段较长时间的不确定期，之后才可能趋稳。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)

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