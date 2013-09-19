更新版-欧洲经济：欧盟和IMF警告塞浦路斯要恢复成长仍存重大风险

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透布鲁塞尔9月18日 - 塞浦路斯的国际贷款方周三称，塞浦路斯整顿银行业和推动结构性改革已有进展，但经济要恢复成长仍存在重大风险。
欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)在对塞浦路斯纾困计划的首次检讨评估，对该国目前为止采取的措施表达了审慎乐观，但同时表明后续还有非常艰困的路要走。
“短期经济前景仍然艰难，还有相当多变数。”这国际贷款三巨头的报告称。
三大国际贷款方表示，欣见塞浦路斯已采取实施资本管制等必要的果断措施来稳定金融业，但还需进一步努力以恢复经济稳定。
过去四年塞浦路斯失业率跳增两倍，达到逾17%，未来一年可能还会继续上升。报告称，该国经济仍直线下坠，预估2013/14年产出总计萎缩13%，要到2015年才会微幅复苏。
那些问题加上国家资产民营化的收入欠佳，且银行体系信心缺乏，意味塞浦路斯还得经历一段较长时间的不确定期，之后才可能趋稳。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03