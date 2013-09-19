路透基点：君泰开发建设35亿台币贷款案结束，六家银行参贷--RLPC

路透香港9月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，君泰开发建设股份有限公司已结束34.85亿台币(1.17亿美元)的3.5年期贷款案，参贷银行共计六家。

预计10月可完成贷款协议的签署。

本项贷款以土地和建筑作为抵押，利率为一年期邮政储蓄利率加码156个基点。银行受邀分为两个参贷层次：承贷6.97亿台币或以上，获20基点前端费；承贷3.485-6.96亿台币，获12个基点前端费。(完)