《全球主要央行动态》--9月19日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月12日-9月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储(FED)表示，将暂时继续以每月850亿美元的速度购买债券，并表示担心最近数月的借款成本急升可能阻碍经济增长。美联储在最近季度展望中调降2013年经济增速至2-2.3%，6月时的预估为2.3-2.6%。对明年经济成长预期调降的幅度甚至更大。美联储在解释决定维持现有资产购买规模的原因时指出，财政政策收紧及抵押贷款利率上升，令经济承压。

美国前财长萨默斯决定退出关于美联储主席一职的角逐，此前自由派人士所施加的压力让他提名获得确认的可能性大减。萨默斯指出，这场风暴表明，要通过国会批准程序非常困难，恐将损及总统的经济计划及美联储，因此决定退出。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧元区经济依然“脆弱”，失业率“仍太高”，且再次表示欧洲央行将维持利率在低位。他表示，基于延续至中期的整体温和通胀展望，欧洲央行管理委员会预期欧洲央行指标利率在较长时间内将维持在目前或更低水准。

欧洲央行月报表示，通胀压力仍低，央行并重申将维持低利率一段时间。财政状况方面，欧洲央行称有关意大利2013年赤字目标的风险越来越高。

英国央行9月会议记录显示，此前支持应采取更多刺激举措的少数决策官员在9月会议上放弃了这一观点，因经济出现更多强劲增长迹象。会议记录显示，货币政策委员会(MPC)以9:0的投票结果维持指标利率在0.5%不变，同时维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变，与前几个月一样。

德国央行副总裁劳滕施莱格指出，长期看更为一体化的欧洲金融系统将要求欧盟条约发生改变。负责银行业监管的劳滕施莱格表示，要“永久而持续地”实施共同银行业监管以及单一清算机制，最终改变条约将是必要的。

**日本**

日本经济财政大臣甘利明引述日本央行总裁黑田东彦的话说，即便政府明年上调消费税，日本也能够击退通缩并实现2%的通胀目标甘利明在一次新闻发布会上表示，黑田东彦还表示，日本经济正走在实现央行2%物价目标的轨道上。

日本央行审议委员木内登英表示，日本经济料继续温和复苏，经济面对的风险略微偏向于下档，海外经济体的不确定性上升。日本央行为达到2%的通胀率目标所设两年的时间框架太短，如果大规模的刺激政策持续或者增强，日本央行宽松政策可能弊大于利。

**中国**

中国人民银行行长周小川称，要加强宏观信贷政策指导，鼓励和引导金融机构加大对经济社会发展薄弱环节的信贷投入。同时，稳步推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小企业倾斜。

中国央行公布最新储户、企业家和银行家问卷调查报告显示，三季度企业信心和贷款需求指数均有所提高，但居民对未来物价预期指数上升，收入信心指数则出现下降。

**澳洲**

澳洲央行9月3日的会议纪录显示，央行维持进一步降息的可能性，但再次暗示没有采取行动的迫切必要，因已存在非常庞大的政策刺激。澳洲央行同时称，矿业投资可能在未来数年大幅萎缩之际，澳元贬值将有助于给经济带来缓冲。本月，澳洲央行将利率维持在记录低点2.5%，符合广泛预期。

**其他**

俄罗斯央行宣布，维持指标利率不变，但下调隔夜再融资利率。此举令市场感到意外。自俄罗斯政府冻结明年电力价格之后，市场原本预期央行将会降息。

菲律宾央行表示，将继续干预汇市以限制大幅波动。美联储维持购债规模不变后披索跳涨近1%。菲律宾央行总裁泰谭柯称，外汇当局也在关注资产市场的潜在风险，尽管央行已经备有足够多的宏观审慎工具来应对资本流入剧增。稍早他还指出，在通胀和经济增长面临外部风险的环境下，央行已作好准备微调货币政策，调整宏观审慎措施或实施新措施。