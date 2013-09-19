《汇市简讯》美元指数短线超卖，目标指向79.00

* 美联储公布决议后下跌了1.25%，亚洲时段窄幅盘整，空头不愿意进一步往下砸

* 趋势信号强烈--在2013年低点78.92之前几无技术支撑

* 美联储会议后的80.06/81.00区间端点，分别是初步支撑和阻力位