《汇市简讯》美元指数短线超卖，目标指向79.00

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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* 美联储公布决议后下跌了1.25%，亚洲时段窄幅盘整，空头不愿意进一步往下砸
* 动能指标，以及5、10和20日均线向下，波林格区间变宽
* 趋势信号强烈--在2013年低点78.92之前几无技术支撑
* 美联储会议后的80.06/81.00区间端点，分别是初步支撑和阻力位
* 波林格区间下档80.36，显示短线超卖
* 图表：link.reuters.com/ryc33v(完)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。