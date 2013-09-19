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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 11:23 BJT

《汇市简讯》美元指数短线超卖，目标指向79.00

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* 美联储公布决议后下跌了1.25%，亚洲时段窄幅盘整，空头不愿意进一步往下砸

* 动能指标，以及5、10和20日均线向下，波林格区间变宽

* 趋势信号强烈--在2013年低点78.92之前几无技术支撑

* 美联储会议后的80.06/81.00区间端点，分别是初步支撑和阻力位

* 波林格区间下档80.36，显示短线超卖

* 图表：link.reuters.com/ryc33v(完)

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