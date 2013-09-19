《热点透视》英国经济增长情况良好，但并没有那么好

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 朱晓军

路透伦敦9月18日 - 对于英国经济前景的乐观看法，已被人们普遍接受。这也在一定程度上解释了政府顺利出售32亿英镑莱斯银行集团 股权的原因。英国经济增长正在回升，失业率在下降，而通胀率也略有下降。但也并不都是好消息。

人们对薪资的担忧增强。家庭压力沉重，因为收入仅仅缓慢增长，而通胀率居高不下。今年第一季，实际可支配收入创1987年以来最大季度跌幅。奖金的推迟发放可能导致了该数据失真，而且第一季的数据某种程度上也已经成为过去。但是目前，消费者的个人财务状况普遍紧张。

到今年年中，消费者已经连续七个季度增加支出，因此导致财务状况更加严峻。存款已经用于弥补缺口，并且降至四年以来最低水平，这是不可持续的。如果消费者要继续支撑经济复苏，他们的实际可支配收入就必须增长。这要求薪资增幅扩大和通胀率下降，而且最好是同时具备这两个条件。

生产率和就业率可能还不够强劲，难以迫使雇主提高加薪幅度。通胀率在8月确实降到了2.7%，而且料将进一步下滑。但仍高于英国央行的2%目标，并且快于薪资增长速度。

如果指望消费者来驱动经济增长看起来能让人重温旧梦，房地产市场带来的问题也是如此。贷款促进计划正推动伦敦及其周边地区的房地产市场蓬勃发展。