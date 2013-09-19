《热点透视》英国经济增长情况良好，但并没有那么好

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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撰稿 Swaha Pattanaik 编译 朱晓军
路透伦敦9月18日 - 对于英国经济前景的乐观看法，已被人们普遍接受。这也在一定程度上解释了政府顺利出售32亿英镑莱斯银行集团 股权的原因。英国经济增长正在回升，失业率在下降，而通胀率也略有下降。但也并不都是好消息。
人们对薪资的担忧增强。家庭压力沉重，因为收入仅仅缓慢增长，而通胀率居高不下。今年第一季，实际可支配收入创1987年以来最大季度跌幅。奖金的推迟发放可能导致了该数据失真，而且第一季的数据某种程度上也已经成为过去。但是目前，消费者的个人财务状况普遍紧张。
到今年年中，消费者已经连续七个季度增加支出，因此导致财务状况更加严峻。存款已经用于弥补缺口，并且降至四年以来最低水平，这是不可持续的。如果消费者要继续支撑经济复苏，他们的实际可支配收入就必须增长。这要求薪资增幅扩大和通胀率下降，而且最好是同时具备这两个条件。
生产率和就业率可能还不够强劲，难以迫使雇主提高加薪幅度。通胀率在8月确实降到了2.7%，而且料将进一步下滑。但仍高于英国央行的2%目标，并且快于薪资增长速度。
如果指望消费者来驱动经济增长看起来能让人重温旧梦，房地产市场带来的问题也是如此。贷款促进计划正推动伦敦及其周边地区的房地产市场蓬勃发展。
英国经济的好消息很多。怀着乐观情绪的投资者已经将英镑推升至八个月高点。但是，那只会导致英国更难出口制成产品，更容易过度依赖国内需求。以前造成经济低迷的失衡现象仍然存在。最近滋生的对英国经济的乐观情绪需要降降温了。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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