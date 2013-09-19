加拿大经济：央行总裁称随着美国经济复苏，加国经济正接近拐点

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透渥太华9月19日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三给该国经济做了一个颇为乐观的评估，称经济预计会开始转强，而随着美国复苏逐渐站稳脚跟，增长的潜力将加大。
他在一商业组织的演讲稿中称：“有迹象表明我们目前正接近从信心改善到扩张生产能量的拐点。”
这是他6月3日上任以来的第二次演讲，他预计加拿大经济“将恢复正常并会趋于自然”，而不会依赖于低利率。自2010年9月以来，加拿大央行一直维持指标利率在1%不变。
波洛兹预测，随着企业投资和扩大产能，加拿大的潜在经济增速将增大。这可能意味着经济消除额外的疲软需要更长时间，从而令加息不那么迫切。
波洛兹未就央行可能何时会变动利率给出任何指引，不过他表示“加拿大政策利率将比今天要高”，并称短期利率将高于通胀率。
他是在美联储公布政策会议结果前做上述表态的。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03