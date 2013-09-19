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债券 | 2013年 9月 19日 星期四 12:46 BJT

加拿大经济：央行总裁称随着美国经济复苏，加国经济正接近拐点

路透渥太华9月19日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三给该国经济做了一个颇为乐观的评估，称经济预计会开始转强，而随着美国复苏逐渐站稳脚跟，增长的潜力将加大。

他在一商业组织的演讲稿中称：“有迹象表明我们目前正接近从信心改善到扩张生产能量的拐点。”

这是他6月3日上任以来的第二次演讲，他预计加拿大经济“将恢复正常并会趋于自然”，而不会依赖于低利率。自2010年9月以来，加拿大央行一直维持指标利率在1%不变。

波洛兹预测，随着企业投资和扩大产能，加拿大的潜在经济增速将增大。这可能意味着经济消除额外的疲软需要更长时间，从而令加息不那么迫切。

波洛兹未就央行可能何时会变动利率给出任何指引，不过他表示“加拿大政策利率将比今天要高”，并称短期利率将高于通胀率。

他是在美联储公布政策会议结果前做上述表态的。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

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