欧洲金融：欧盟提出应对指标操控新规，力度较原先计划有所减轻

路透布鲁塞尔9月18日 - 欧盟监管机构周三提出确定大宗商品价格和利率指标的新规建议，但与之前旨在强化欧盟对市场管控的计划相比，力度有所减弱。

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)提交的这份法规草案，是欧盟应对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵行为的核心部分。该利率是价值300万亿美元金融产品的定价基准。

该法规还将影响到大宗商品的定价,包括作为油价指标的北海布兰特原油。

虽然这一立法增强了对于该领域的监管，但它的实施将主要依靠各国及其国内当局。

新规较原先计划中让提供数据用于确定价格的各方承担完全法律责任的规定有所减弱，不过也含有违规处罚和具有法律约束力的行为准则的内容。这些内容令一些商品行业人士担心可能会削弱定价活动。

有关新规的声明没有让决策层部分人士满意，但不少商品行业人士则认为其管得太严，可能会削弱定价指标的影响力。新规还适用于决定着实货大宗商品价格的指标，例如布兰特原油价格。

在草案文件中，官员称不同国家的监管当局以及欧洲证券和市场管理局(ESMA)应当就此交换信息。