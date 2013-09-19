美股业绩：联邦快递第一季获利优于预期且财测乐观，明年将上调快递费

联邦快递的快递业务近期下滑，因客户选择速度更慢但也更廉价的物流服务。为遏制这一趋势，该公司改进了货运路线，并削减了在亚洲和其他国际市场的运能。

分析师表示，联邦快递提高运费的计划说明，在客户弃用隔夜快递业务后，市场正在逐步趋稳。他们称，削减盈利较少的路线将有助于隔夜业务在运量减少时也能保持获利。

“我们目前已经注意到这种(从快递到更廉价物流的)转变，”Edward Jones的行业分析师Logan Purk表示。

Purk以及S&P Capital IQ股市分析师Jim Corridore都提到了联邦快递财报料将达到或超过其获利预估。

联邦快递周三宣布，截至8月31日的第一季获利4.89亿美元，或每股1.53美元。

在成本削减和其他稍早进行的涨价措施帮助下，联邦快递获利超出市场预估0.03美元。该公司总部设在田纳西州孟菲斯。