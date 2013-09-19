更新版-日本经济：央行审议委员木内登英警告海外不确定性给国内经济带来风险

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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**通胀目标**
日本央行本月稍早上调了其对经济的评估，并称经济在温和复苏。
但木内登英提供了一个更为黯淡的前景，指出一直驱动经济成长的民间消费可能触顶，因为股价上涨带来的正面效应消退。
木内登英在演讲中重申了其有关两年时间不足以实现通胀目标的观点，因为薪资增长缓慢以及日本长期以来经受的通缩。木内登英并称，太长时间维持刺激措施，或者增加刺激力度，可能会给财政失衡埋下隐患。
之前，日本央行委员会否决了其关于将通胀目标作为一个中长期目标，并为当前刺激举措设定截止日期的提议。
他说，“在有关何时会实现央行物价稳定目标一事上，市场和日本央行之间的隔阂并不小。这在债券市场如何看待货币政策前景方面，可能会造成潜在的不确定性。”(完) (编译 郑茵/侯向明； 审校 杜明霞)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。