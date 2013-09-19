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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--9月20日****

路透9月20日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 9月20日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段        预估值           前值
 0800      意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                       7月            --         +3.20%
           意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                                --         -1.10%
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                       7月            --         +0.10%
           意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                                --         -5.10%
 0830      英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                         8月           120          -16.4
           英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                     --      盈余196.4
 1400      欧元区消费者信心指数                                     9月        负14.5         负15.6
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                        8月         +0.1%          +0.1%
           加拿大CPI(较上年同期)                                                +1.1%          +1.3%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                            +0.2%           持平
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                        +1.3%          +1.4%
 1430      美国ECRI一周领先指标                             9月13日当周            --          132.3
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月19日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段          现值         预估值
 0600      瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                     8月     顺差18.53             --
 0830      英国零售销售(较前月)                                     8月         -0.9%          +0.4%
           英国零售销售(较上年同期)                                             +2.1%          +3.3%
 1000      英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                          9月           正9            正2
 1230      美国经常账收支(亿美元)                                第二季     赤字988.9        赤字970
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                     9月14日当周          30.9           33.0
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                      31.5             --
           美国续请失业金人数(万人)                          9月7日当周         278.7          290.0
 1230      加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                             7月         +1.5%          +1.0%
 1400      美国成屋销售年率(万户)                                   8月           548             --
 1400      美国领先指标                                             8月         +0.7%          +0.6%
 1400      美国费城联邦储备银行制造业指数                           9月        正22.3         正10.0
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                                前周     买超9,216             --
           外资投资日本股票(亿日圆)                                         买超1,535             --
    (完)

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