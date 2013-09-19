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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 12:58 BJT

《全球汇市》美元挣扎于七个月低点附近，此前FED意外维持刺激政策不变

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3532     1.3521      +0.08      +2.56     1.3194
 美元/日圆                         98.37      97.93      +0.45     +13.41      86.74
 欧元/日圆                        133.11     132.41      +0.53     +16.29     114.46
 美元/瑞郎                        0.9116     0.9120      -0.04      -0.43     0.9155
 英镑/美元                        1.6123     1.6144      -0.13      -0.79     1.6251
 美元/加元                        1.0216     1.0217      -0.01      +2.97     0.9921
 澳元/美元                        0.9487     0.9517      -0.32      -8.72     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8392     0.8367      +0.30      +1.32     0.8283
 澳元/日圆                        93.320     93.200      +0.13      +3.54     90.130
 新西兰元/日圆                    82.550     81.940      +0.74     -41.38    140.820
 英镑/日圆                        158.60     158.10      +0.32     +12.63     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1302     1.1364      -0.55      -9.87     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)

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