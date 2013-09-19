《全球汇市》美元挣扎于七个月低点附近，此前FED意外维持刺激政策不变

纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3532 1.3521 +0.08 +2.56 1.3194 美元/日圆 98.37 97.93 +0.45 +13.41 86.74 欧元/日圆 133.11 132.41 +0.53 +16.29 114.46 美元/瑞郎 0.9116 0.9120 -0.04 -0.43 0.9155 英镑/美元 1.6123 1.6144 -0.13 -0.79 1.6251 美元/加元 1.0216 1.0217 -0.01 +2.97 0.9921 澳元/美元 0.9487 0.9517 -0.32 -8.72 1.0393 新西兰元/美元 0.8392 0.8367 +0.30 +1.32 0.8283 澳元/日圆 93.320 93.200 +0.13 +3.54 90.130 新西兰元/日圆 82.550 81.940 +0.74 -41.38 140.820 英镑/日圆 158.60 158.10 +0.32 +12.63 140.82 澳元/新西兰元 1.1302 1.1364 -0.55 -9.87 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完)