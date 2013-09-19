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货币新闻 | 2013年 9月 19日 星期四 15:06 BJT

《全球金融焦点》欧元料重新夺回在汇市中的份额，除非再度爆发新危机

不过，他称欧元交易或已从2013年第二季起升温，因为一部分撤出新兴市场资产的资金转而进入欧元。

浏览BIS调查相关图表，请点击：(link.reuters.com/syh82v)

**量化宽松的影响**

Generation Asset Management的Tomlinson表示，美联储的印钞措施可能已经影响了成交量，使美元和日圆获益，而损及欧元。以前是没有这种情况的。

“美元的主导地位很可能因量化宽松政策的延长而受到支撑。”

这提高了一种可能性，即随着美联储缩减资产购买计划，流入欧元的资金可能回升。

“这或将阻止投资者把美元当做融资货币来使用，”Tomlinson称。融资货币是指投资者借进来以购买其他高收益资产。

量化宽松政策已导致美联储的资产负债规模增长两倍多，达到约3.6万亿美元。此外，日本央行今年也宣布了一项规模为1.4万亿美元的量化宽松计划。与此同时，欧洲央行则允许银行业偿还2011年底和2012年初所得到的低息贷款，以缩小资产负债规模。(完) (编译 侯向明/王洋/隋芬/王翔琼；审校 高琦/艾茂林)

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