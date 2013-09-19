《全球金融焦点》欧元料重新夺回在汇市中的份额，除非再度爆发新危机

不过，他称欧元交易或已从2013年第二季起升温，因为一部分撤出新兴市场资产的资金转而进入欧元。

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**量化宽松的影响**

Generation Asset Management的Tomlinson表示，美联储的印钞措施可能已经影响了成交量，使美元和日圆获益，而损及欧元。以前是没有这种情况的。

“美元的主导地位很可能因量化宽松政策的延长而受到支撑。”

这提高了一种可能性，即随着美联储缩减资产购买计划，流入欧元的资金可能回升。

“这或将阻止投资者把美元当做融资货币来使用，”Tomlinson称。融资货币是指投资者借进来以购买其他高收益资产。