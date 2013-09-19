香港股市：恒指早盘触及逾七个月高位，地产和黄金相关个股领涨

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透9月19日 - 香港股市周四早盘跳升至逾七个月高位，黄金相关个股及对利率敏感个股领涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上日意外未缩减刺激计划规模。
成交量强劲。信和置业 劲升近6%，引领地产开发商个股上扬。紫金矿业 则大涨7.1%，因金价反弹。
“香港市场从目前水准还会进一步上涨，但未来几个月其相对亚洲其他市场的超前优势将减少，”渣打银行大中华研究负责人Erwin Sanft称。
截至早盘收市，恒生指数 升1.7%，报23,512.1点；盘中稍早一度升至23,554.3点，为2月4日以来盘中高位。恒指本周涨2.6%，距2013年高点的距离仅略多于430点。
恒生国企指数 涨1.8%，也略脱离日高。本周上涨2.3%。
香港市场周五将休市。(完)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。