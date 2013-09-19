基金产业：高盛和未来资产环球投资前投资长均将设立亚洲对冲基金

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透香港9月19日 - 高盛投资合伙人(Goldman Sachs Investment Partners)和未来资产环球投资(香港)的前投资长李匆准备各自推出亚洲对冲基金。今年下半年在亚洲区域设立基金的步伐加快。
根据路透看到的一份文件，高盛正在为Oryza Capital筹集资金。文件显示，该基金的初始资本为8,000万美元。Oryza Capital是高盛本月设立的侧重亚洲的多空股票对冲基金。
文件显示，Oryza由14名成员组成的团队，由高盛在东京的合伙人Hideki Kinuhata及驻香港的Ryan Thall领导。Ryan Thall将关注中大盘股。
一名高盛的发言人拒绝置评。
另外，李匆正在香港创立Zenas Capital Management，将投资于大中华股票。今年该地区对于对冲基金而言可谓炙手可热。李匆7月时离开未来资产环球投资，当时他管理逾90亿美元资产。
他对路透表示，将于10月中旬推出这支基金，料在明年集资逾1亿美元。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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