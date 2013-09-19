日本经济：央行委员木内登英称上调消费税不太可能严重冲击经济

路透日本钏路9月19日 - 日本央行审议委员木内登英周四表示，

* 目前无需进一步放宽政策

* 只有当经济严重受创时，才会考虑再度放宽政策

* 如果需要进一步放宽政策，不排除增加购买日债和上市交易基金(ETF)的可能性

* 如果日本金融体系不稳，在日本央行基础货币目标之外向市场注资也是一个选项

* 日本央行采取的选项主要取决于当时的经济状况和风险

* 美国联邦储备理事会(美联储/FED)的决定凸显结束非传统政策面临挑战

* 美联储的作法显示使货币政策正常化可能扰乱市场

* 日央行可以学习FED削减购债的作法，此后把关注点转向维持利率在近零水准

* 日本满意的通胀率将在2%以下