国际油市：布兰特原油升至近111美元，受美国维持刺激措施支撑

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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在美联储宣布决议后，亚洲股市和亚币周四跳涨，美元指数则陷于七个月低位附近。
“那使得美元走软，各种风险资产价格上扬，因为市场继续有供应过剩的资金流动性，”三菱商事风险经理Tony Nunan称。“今年底前都将续见这种情况。”
巴克莱分析师Miswin Mahesh在一份报告中称，美联储的决议还料将缓和新兴市场的石油进口成本压力，因为这些国家的货币反弹，而且那可望提振其石油需求。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降437万桶，至3.56亿桶，为2012年3月以来最低。
中东方面，地缘政治紧张形势继续支撑油价，不过对于美国为首对叙利亚采取军事攻击的疑虑缓和。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)
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