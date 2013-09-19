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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元在美联储决议冲击后进行整固

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* 美元/日圆上涨0.42%，新西兰元/美元上涨0.74%，欧元/日圆涨0.57%，美元/印度卢比跌2.15%

* 美国10年期公债收益率由2.693%降至2.679%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2.2%

* 亚洲货币和股市大幅上涨，印尼股市劲扬4.4%。(完)

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