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债券 | 2013年 9月 19日 星期四 14:19 BJT

欧元债市：德国及意大利公债期货大涨，因FED维持量化宽松不变

路透伦敦9月19日 - 德国及意大利公债期货周四跳涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)出乎市场意料之外地维持每月850亿美元购债规模不变。

欧元区公债全面大涨，追赶美债上日的涨势；此前美联储表示，因为财政政策紧缩导致经济压力，因而决定不缩减货币宽松。投资人原先预期美联储将在周三的政策会议后宣布缩减购债。

德国公债期货 飙涨153个跳动点至139.35，创两周来新高；意大利BTP公债期货 上涨超过1大点至111.55。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)

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