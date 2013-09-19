欧元债市：德国及意大利公债期货大涨，因FED维持量化宽松不变

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透伦敦9月19日 - 德国及意大利公债期货周四跳涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)出乎市场意料之外地维持每月850亿美元购债规模不变。
欧元区公债全面大涨，追赶美债上日的涨势；此前美联储表示，因为财政政策紧缩导致经济压力，因而决定不缩减货币宽松。投资人原先预期美联储将在周三的政策会议后宣布缩减购债。
德国公债期货 飙涨153个跳动点至139.35，创两周来新高；意大利BTP公债期货 上涨超过1大点至111.55。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03