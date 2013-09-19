《汇市简讯》美元/印度卢比受托管卖单压制，本土债市股市上扬

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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* 美元/印度卢比在空头回补的带动下脱离61.64
* 最新报61.95-61.98，近期一直处于61.64-62.10之间
* 托管卖单、股市上涨将抑制升幅
* 交易员交预计在62.45(9月16日低点)面临阻力
* 印度股市和公债飙升，10年券收益率下跌20个基点。
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。