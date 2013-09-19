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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 14:20 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比受托管卖单压制，本土债市股市上扬

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* 美元/印度卢比在空头回补的带动下脱离61.64

* 最新报61.95-61.98，近期一直处于61.64-62.10之间

* 托管卖单、股市上涨将抑制升幅

* 交易员交预计在62.45(9月16日低点)面临阻力

* 印度股市和公债飙升，10年券收益率下跌20个基点。

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