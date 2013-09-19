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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 14:59 BJT

全球金市：金价接近一周高位，因美联储延迟缩减刺激政策

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1362.24 -2.30 -0.17 -18.65

现货银 22.98 0.11 +0.48 -24.11

现货铂金 1464.50 2.00 +0.14 -4.59

现货钯金 717.72 0.98 +0.14 3.72

COMEX期金 1362.60 55.00 +4.21 -18.69 22591

COMEX期银 23.03 1.47 +6.80 -24.01 6593

汇率

欧元/美元 1.3529

美元/日圆 98.45

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 隋芬)

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