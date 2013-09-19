全球金市：金价接近一周高位，因美联储延迟缩减刺激政策

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
--------------------------0623GMT-------------------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1362.24 -2.30 -0.17 -18.65
现货银 22.98 0.11 +0.48 -24.11
现货铂金 1464.50 2.00 +0.14 -4.59
现货钯金 717.72 0.98 +0.14 3.72
COMEX期金 1362.60 55.00 +4.21 -18.69 22591
COMEX期银 23.03 1.47 +6.80 -24.01 6593
汇率
欧元/美元 1.3529
美元/日圆 98.45
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 隋芬)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。