路透基点：野村等三家金融业者提供越秀集团收购香港创兴银行融资

路透香港9月19日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士表示，中国国有企业越秀集团正在寻求约10亿美元的一年期过渡贷款，用于收购香港上市企业创兴银行的股权，目前这笔贷款正由野村、台湾银行及兆丰银行安排当中。

消息人士称，野村料将承贷半数的额度，其他两家台湾的银行业者将会均分另外半数的额度。

一名消息人士称，目前贷款利率的谈判为前三个月较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约300个基点，然后从第七个月起逐渐拉高至加码约450个基点。

消息人士称，广州越秀企业(集团)公司与14家银行在7月签署的2.80亿美元三年期贷款也可能用于收购股权的部分融资。消息人士并称，该笔贷款尚未动用。

一名银行家表示，野村正在安排这笔贷款。另一名银行家称，这家日本银行可能与一家台湾的银行及另外一家亚洲银行业者承销这笔贷款。

创兴银行于9月16日表示，已经取得多个收购要约，其中也包括广州市政府控制的越秀集团。

香港信报8月7日报导，越秀集团可能从创兴银行主席廖烈武及副主席廖烈智和三菱东京日联银行手中最多购买59.86%的股份，作价约65.9亿至87.8亿港元(8.50-11.3亿美元)。

创兴银行的股票8月7日停牌，8月8日恢复交易，之后股价飙涨超过44%，9月18日在香港市场收盘价报32.40港元。

该银行2013年上半年股东应占溢利为2.76亿港元，同比增加6%，换算为每股获利(EPS)为0.64港元，年率化股东权益报酬率为7.4%。