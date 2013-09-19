版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 15:49 BJT

金属期市：期铜触及三周高点，因美联储维持刺激计画不变

他表示，未来一、两个月中国数据可望更加亮眼，美元人气越来越偏空，可能让铜在近期进一步上涨。

“不过，年底前我们终究要面临购债计划的缩减，加之供给较为充裕，年底前铜价可能会失去上涨动能。”他补充道。瑞银预计今年铜供给将成长6%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 稍早升至8月28日迄今最高位每吨7,342美元。0705GMT报7,338美元，劲升2.1%。上日该合约收高1.5%。

上海期货交易所周四和周五因假期休市。

“我认为金属价格处于上涨趋势，未来几周铜价可能升至7,600美元区域。”一位驻新加坡的交易商称。

“美元仍会走弱，因为看来数据还没有强劲到足以让美联储决定缩减购债规模的程度，所有资产类别的动能应会推低美元。我认为这将是短期行情。”

美元指数周四在亚洲市场陷于七个月低位附近，之前美联储令许多投资者措手不及，他们原本预计美联储会缩减刺激计划。 。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐