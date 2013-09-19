金属期市：期铜触及三周高点，因美联储维持刺激计画不变

他表示，未来一、两个月中国数据可望更加亮眼，美元人气越来越偏空，可能让铜在近期进一步上涨。

“美元仍会走弱，因为看来数据还没有强劲到足以让美联储决定缩减购债规模的程度，所有资产类别的动能应会推低美元。我认为这将是短期行情。”