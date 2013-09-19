金属期市：期铜触及三周高点，因美联储维持刺激计画不变

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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他表示，未来一、两个月中国数据可望更加亮眼，美元人气越来越偏空，可能让铜在近期进一步上涨。
“不过，年底前我们终究要面临购债计划的缩减，加之供给较为充裕，年底前铜价可能会失去上涨动能。”他补充道。瑞银预计今年铜供给将成长6%。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 稍早升至8月28日迄今最高位每吨7,342美元。0705GMT报7,338美元，劲升2.1%。上日该合约收高1.5%。
上海期货交易所周四和周五因假期休市。
“我认为金属价格处于上涨趋势，未来几周铜价可能升至7,600美元区域。”一位驻新加坡的交易商称。
“美元仍会走弱，因为看来数据还没有强劲到足以让美联储决定缩减购债规模的程度，所有资产类别的动能应会推低美元。我认为这将是短期行情。”
美元指数周四在亚洲市场陷于七个月低位附近，之前美联储令许多投资者措手不及，他们原本预计美联储会缩减刺激计划。 。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。