中国将采取措施进一步规范社会抚养费征收管理

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月19日 - 中国官媒报导称，国家卫生计生委将开展社会抚养费征收管理专项督查，采取切实措施进一步规范社会抚养费征收管理。
1970年代末，中国开始推行独生子女政策，以控制人口增长。如今，公众对该政策的不满与日俱增。
中国计划生育政策已经有所放松，有些夫妇可以再生二胎，但独生子女政策仍覆盖63%的人口。
媒体周四报导称，国家审计署公布的重庆、甘肃等9省市共计45个县的社会抚养费审计结果显示，初步统计，45县向征收单位和计生部门违规拨付的社会抚养费，总金额约达16.27亿元。
社会抚养费又称“超生罚款”，意味着这项资金将进入政府预算，补偿政府为超生儿童在资源和公共服务方面的开支。
据新华社报导，国家卫生计生委新闻发言人毛群安称，社会抚养费征收制度是落实计划生育基本国策重要手段。
毛群安表示，国家卫生计生委将督促相关地方认真对待，严格整改，并抓紧组织研究完善社会抚养费征收管理制度，开展社会抚养费征收管理专项督查，采取切实措施进一步规范社会抚养费征收管理。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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