《全球汇市》美元指数接近七个月低点，美联储意外表示暂不缩减刺激政策

纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3550 1.3521 +0.21 +2.70 1.3194 美元/日圆 98.82 97.93 +0.91 +13.93 86.74 欧元/日圆 133.92 132.40 +1.15 +17.01 114.45 美元/瑞郎 0.9098 0.9120 -0.24 -0.62 0.9155 英镑/美元 1.6137 1.6144 -0.04 -0.70 1.6251 美元/加元 1.0190 1.0217 -0.26 +2.71 0.9921 澳元/美元 0.9510 0.9517 -0.07 -8.50 1.0393 新西兰元/美元 0.8416 0.8367 +0.59 +1.61 0.8283 欧元/瑞郎 1.2329 1.2331 -0.02 +2.10 1.2075 欧元/英镑 0.8394 0.8372 +0.26 +3.45 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.5971 8.6110 -0.16 +0.23 8.5777 美元/挪威克朗 5.7971 5.8173 -0.35 +4.21 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为 基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张若琪)