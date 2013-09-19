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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 16:03 BJT

《全球汇市》美元指数接近七个月低点，美联储意外表示暂不缩减刺激政策

纽约       当日      今年来     2012年
                                 最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                 
 欧元/美元                          1.3550     1.3521      +0.21      +2.70     1.3194
 美元/日圆                           98.82      97.93      +0.91     +13.93      86.74
 欧元/日圆                          133.92     132.40      +1.15     +17.01     114.45
 美元/瑞郎                          0.9098     0.9120      -0.24      -0.62     0.9155
 英镑/美元                          1.6137     1.6144      -0.04      -0.70     1.6251
 美元/加元                          1.0190     1.0217      -0.26      +2.71     0.9921
 澳元/美元                          0.9510     0.9517      -0.07      -8.50     1.0393
 新西兰元/美元                      0.8416     0.8367      +0.59      +1.61     0.8283
 欧元/瑞郎                          1.2329     1.2331      -0.02      +2.10     1.2075
 欧元/英镑                          0.8394     0.8372      +0.26      +3.45     0.8114
 欧元/瑞典克朗                      8.5971     8.6110      -0.16      +0.23     8.5777
 美元/挪威克朗                      5.7971     5.8173      -0.35      +4.21     5.5630
                                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为
 基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 张若琪)

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