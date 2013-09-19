欧洲汇市：欧元兑日圆涨至三年半高点，受美联储维持刺激政策不变激励

路透伦敦9月19日 - 欧元兑日圆周四涨至三年半高点，随着风险资产和货币上涨，避险货币日圆遭受卖压。

股票、大宗商品和高收益货币全线上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持每月850亿美元的购债规模不变，而市场预期为缩减100亿美元的购债规模。