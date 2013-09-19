欧洲汇市：欧元兑日圆涨至三年半高点，受美联储维持刺激政策不变激励

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透伦敦9月19日 - 欧元兑日圆周四涨至三年半高点，随着风险资产和货币上涨，避险货币日圆遭受卖压。
股票、大宗商品和高收益货币全线上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持每月850亿美元的购债规模不变，而市场预期为缩减100亿美元的购债规模。
欧元兑日圆 在EBS交易平台上涨至133.985日圆，为2010年1月以来最高，日内上涨1.15%。
美元兑日圆 也上涨1%，报98.85日圆，由周三所及三周低点97.76反弹。(完)
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