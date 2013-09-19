欧洲汇市：英镑保持坚挺态势，美联储公布决定后曾跳涨

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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英镑小跌0.1%至1.6123美元，周三美联储公布决定后英镑一度上涨近0.02美元，触及1.6164创1月初以来最高。
“美联储决定维持购债规模不变后，英镑兑美元的反应也正如预期。联储的决定在近期内势必会冲击到美元。”BTMU外汇分析师Lee Hardman说道。
英镑兑欧元下滑，脱离上日所及的高点。
欧元兑英镑 涨0.15%，报0.8384，由周三所及的八个月低点0.83525回升。(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03