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债券 | 2013年 9月 19日 星期四 16:25 BJT

欧洲汇市：英镑保持坚挺态势，美联储公布决定后曾跳涨

英镑小跌0.1%至1.6123美元，周三美联储公布决定后英镑一度上涨近0.02美元，触及1.6164创1月初以来最高。

“美联储决定维持购债规模不变后，英镑兑美元的反应也正如预期。联储的决定在近期内势必会冲击到美元。”BTMU外汇分析师Lee Hardman说道。

英镑兑欧元下滑，脱离上日所及的高点。

欧元兑英镑 涨0.15%，报0.8384，由周三所及的八个月低点0.83525回升。(完)

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